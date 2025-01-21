Замах на заступника очільника МОЗ: ще одного підозрюваного взяли під варту

Голосіївський суд міста Києва обрав запобіжний захід ще одному із підозрюваних у справі щодо підготовки до замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я України. Суд постановив взяти затриману напередодні жінку під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондент УНН із засідання суду.

Суд оголосив запобіжний захід для підозрюваної Катерини Кузьменко - утримання в СІЗО 60 діб без права внесення застави. На такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Кузьменко була подругою померлої в лікарні жінки, через смерть якої, за даними прокурорів, підозрювані і хотіли вбити першого заступника міністра.

За словами прокурора, підозрювана вважає, що жінку, яка отримала травми в ДТП, "вбили в лікарні аби здати її органами". Втім на засіданні суду підозрювана заявила, що нікого вбивати не хотіла. А зброю купувала аби здійснити самогубство.

Раніше УНН повідомляв, що суд обрав запобіжний захід для ще одного підозрюваного - арешт на 60 діб без права внесення застави. Підозрюваний на засіданні заявив, що не планував вбивство Дуброва і всі звинувачення відкидає.

Нагадаємо

Правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я України. Було затримано двох спільників - чоловіка та жінку - які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.

В ОГПУ напередодні вказали, що мотивами замаху на вбивство стали смерть жінки в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.