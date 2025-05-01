Предупреждено покушение на Стерненко: нападавшая задержана на месте, активист заявил, что ранен

На активиста и блогера Сергея Стерненко совершено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием. Жизни Стерненко сейчас ничего не угрожает, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ и страницу Стерненко в TG.

Детали

Специалисты СБУ предупредили убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко. Была задержана нападающая.

Предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение с огнестрельным оружием. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. - говорится в сообщении Службы безопасности.





Стерненко на странице в соцсети подтвердил, что он ранен, однако угрозы жизни пока нет.

Напомним

Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 суток женщину, подозреваемую в подготовке покушения на первого заместителя министра здравоохранения. Подозреваемая планировала месть из-за смерти подруги в больнице.