Предупреждено покушение на Стерненко: нападавшая задержана на месте, активист заявил, что ранен
Киев • УНН
СБУ предотвратила покушение на убийство активиста Сергея Стерненко. Нападавшую с огнестрельным оружием задержали на месте преступления, Стерненко подтвердил ранение.
На активиста и блогера Сергея Стерненко совершено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием. Жизни Стерненко сейчас ничего не угрожает, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ и страницу Стерненко в TG.
Детали
Специалисты СБУ предупредили убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко. Была задержана нападающая.
Предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение с огнестрельным оружием. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.
Стерненко на странице в соцсети подтвердил, что он ранен, однако угрозы жизни пока нет.
Напомним
Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 суток женщину, подозреваемую в подготовке покушения на первого заместителя министра здравоохранения. Подозреваемая планировала месть из-за смерти подруги в больнице.