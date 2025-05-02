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Напад на Стерненка: 45-річній жінці оголосили підозру у держзраді та замаху на вбивство

Київ • УНН

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СБУ повідомила про підозру жінці, яка намагалась вбити Сергія Стерненка 1 травня. Їй інкримінують держзраду та замах на вбивство, за що загрожує до 15 років в'язниці.

Напад на Стерненка: 45-річній жінці оголосили підозру у держзраді та замаху на вбивство

45-річній жінці повідомили про підозру за спробу вбивства активіста Сергія Стерненка 1 травня, повідомили у Службі безпеки України, поінформувавши, як ворог готував напад на Стерненка, передає УНН.

Деталі

"Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера Сергія Стерненка", - ідеться в повідомленні.

Як повідомили в СБУ, жінці інкримінується скоєння злочину, передбаченого наступними статтями Кримінального Кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

"Затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті. За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту", - вказали у СБУ.

Згодом агентка, як зазначається, почала отримувати нові завдання. "Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання - переїхала у квартиру в центральній частині Києва", - повідомили в спецслужбі.

"Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі", - зазначили у СБУ.

"Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя - пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України", - розповіли в СБУ.

У результаті обшуків, як зазначається, у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

На активіста та блогера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України щодо розслідування обставин нападу на активіста Сергія Стерненка, всі факти представлять суспільству.

Павло Башинський

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