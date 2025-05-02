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Нападение на Стерненко: 45-летней женщине объявили подозрение в госизмене и покушении на убийство

Киев • УНН

 • 194 просмотра

СБУ сообщила о подозрении женщине, которая пыталась убить Сергея Стерненко 1 мая. Ей инкриминируют госизмену и покушение на убийство, за что грозит до 15 лет тюрьмы.

Нападение на Стерненко: 45-летней женщине объявили подозрение в госизмене и покушении на убийство

45-летней женщине сообщили о подозрении за попытку убийства активиста Сергея Стерненко 1 мая, сообщили в Службе безопасности Украины, проинформировав, как враг готовил нападение на Стерненко, передает УНН.

Детали

"Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении злоумышленнице, которая 1 мая совершила попытку убийства волонтера Сергея Стерненко", - говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, женщине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного Кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных мотивов, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

"Задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете. По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту", - указали в СБУ.

Впоследствии агент, как отмечается, начала получать новые задания. "В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева", - сообщили в спецслужбе.

"С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе", - отметили в СБУ.

"Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие - пистолет модели ПМ и патроны к нему. А утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание осуществить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и приблизительное время, когда волонтер покидает свое жилье. В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентка совершила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападавшая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины", - рассказали в СБУ.

В результате обысков, как отмечается, у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на рф, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

На активиста и блогера Сергея Стерненко 1 мая было совершено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием. Жизни Стерненко на данній момент ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины относительно расследования обстоятельств нападения на активиста Сергея Стерненко, все факты представят обществу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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