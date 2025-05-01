Всі факти будуть представлені суспільству: Зеленський про напад на активіста Стерненка

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України щодо розслідування обставин нападу на активіста Сергія Стерненка, всі факти представлять суспільству, передає УНН.

Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

На активіста та блогера Сергія Стерненка скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує.