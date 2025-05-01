Все факты будут представлены обществу: Зеленский о нападении на активиста Стерненко

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины о расследовании обстоятельств нападения на активиста Сергея Стерненко, все факты представят обществу, передает УНН.

Глава Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападавшую – оперативно, спасибо за это. Все факты о нападении будут представлены обществу