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"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
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Все факты будут представлены обществу: Зеленский о нападении на активиста Стерненко

Киев • УНН

 • 5356 просмотра

Президент Украины получил отчет о расследовании нападения на Сергея Стерненко. СБУ оперативно задержала нападавшую, все обстоятельства произошедшего будут представлены обществу.

Все факты будут представлены обществу: Зеленский о нападении на активиста Стерненко

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины о расследовании обстоятельств нападения на активиста Сергея Стерненко, все факты представят обществу, передает УНН.

Глава Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападавшую – оперативно, спасибо за это. Все факты о нападении будут представлены обществу 

- сообщил Зеленский.

Напомним

На активиста и блогера Сергея Стерненко совершено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием. Жизни Стерненко пока ничего не угрожает.

Антонина Туманова

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