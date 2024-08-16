Нападение на пограничника и побег в Румынию: в ГПСУ сообщили детали инцидента на Закарпатье

Группа нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье. Сейчас все злоумышленники задержаны. В Госпогранслужбе рассказали детали инцидента, а также заверили устанавливают все обстоятельства и поддерживают связь с пограничниками Румынии, передает УНН.

Детали

По данным ГПСУ, трех нарушителей пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию.

«Мужчины напав на военнослужащего отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны. Сразу на место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также проинформированы пограничники Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы», - сообщили в ГПСУ.

Кроме того, одного из нарушителей пограничники Украины вскоре задержали неподалеку, он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы дальше пересечь границу. Он оказался жителем Закарпатья.

«... смежная сторона сообщила, что по информации украинской стороны недалеко от границы задержала гражданина Украины с документами, а вскоре обнаружила оружие, которое отобрали нападавшие. Они его бросили на территории Румынии. На него указал задержанный. Также ими задержан и еще один из беглецов», - добавили в ГПСУ.

Пограничники Украины также обнаружили патроны, которые во время бегства нападавшие выбросили недалеко от места нападения на военнослужащего.

«В настоящее время продолжаются все необходимые действия по установлению всех обстоятельств и поддерживается связь с пограничниками Румынии», - резюмировали в ГПСУ.

Двоє чоловіків напали на українських прикордонників і втекли до Румунії - ЗМІ