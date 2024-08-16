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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двое мужчин напали на украинских пограничников и бежали в Румынию - СМИ

Двое мужчин напали на украинских пограничников и бежали в Румынию - СМИ

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 18:11  •  21286 просмотра

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Двое мужчин напали на украинских пограничников, отобрали оружие и скрылись в Румынии. Оба нападавших были задержаны румынскими властями, оружие найдено.

Двое мужчин напали на украинских пограничников, отняли оружие и бежали на территорию Румынии. Как сообщило издание PresaSM, беглецы задержаны, оружие также найдено, передает УНН.

Завершилась миссия по поиску украинцев, которые предположительно напали на украинский пограничный патруль. По информации PresaSM, изначально украинские власти заявляли, что речь идет о трех людях, которые якобы бежали на территорию Румынии, но, похоже, в итоге речь шла только о двух людях, оба из которых были задержаны. Оружие также нашли сотрудники правоохранительных органов Сатмарани, после задержания одного из подозреваемых.

Детали

Как отмечает издание, тревогу подняла украинская сторона. Пограничники в Тарна-Маре были уведомлены в 13:35 о том, что патруль украинских пограничников подвергся нападению со стороны нескольких неизвестных, трое из них незаконно пересекли границу, прибыв в Румынию, в районе Тарна-Маре.

По информации PresaSM, пограничный патруль был разоружён нападавшими, которые также забрали у них боеприпасы.

В результате на секторальном уровне была запущена акция по проверке зоны ответственности, в акции первоначально приняли участие 6 патрулей, всего 12 сотрудников пограничной полиции. К ним присоединились полицейские и жандармы.

В 15:05 власти Сатмары задержали одного из подозреваемых. Позже, около 20:15, был пойман второй человек.

"В 20:15 в направлении города Тарна Маре, в приграничной зоне, был задержан второй гражданин Украины, о котором нам сообщили власти Украины, что он пересек границу незаконно.

Далее проверки проводятся под непосредственным руководством прокурора по делу из прокуратуры при суде Негрешть Оаша", - заявляют в пограничной полиции.

В 16:53 украинская сторона сообщила руководству сектора ОФ "Тарна Маре", что задержана подозреваемая, не пересекшая границу.

В том числе фильтры были установлены на нескольких дорогах в уезде Сату-Маре в ходе масштабной поисковой операции, в ходе которой также был задействован вертолет IGAv для наблюдения за местностью.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
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