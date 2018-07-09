Нападение в Северодонецке: полиция задержала подозреваемого

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются мотивы совершения преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНН, 8 июля, около 7:50 в Северодонецкий отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что у дома 23-а на ул.Новикова человек нуждается в помощи.



На месте происшествия правоохранители установили, что 51-летний местный житель получил телесные повреждения от неизвестного мужчины во время выхода из лифта.