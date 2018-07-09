Нападение в Северодонецке: полиция задержала подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПД ГУНП задержан 57 - летний житель г. Северодонецк, который подозревается в покушении на убийство 51-летнего северодончанина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает УНН.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются мотивы совершения преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщал УНН, 8 июля, около 7:50 в Северодонецкий отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что у дома 23-а на ул.Новикова человек нуждается в помощи.
На месте происшествия правоохранители установили, что 51-летний местный житель получил телесные повреждения от неизвестного мужчины во время выхода из лифта.