Напад у Сєвєродонецьку: поліція затримала підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В ході оперативно-розшукових заходів співробітниками УПД ГУНП затримано 57 – річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який підозрюється у замаху на вбивство 51-річного сєвєродончанина. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області, передає УНН.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються мотиви скоєння злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, 8 липня, близько 7:50 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що біля будинку 23-а на вул.Новікова чоловік потребує допомоги.
На місці події правоохоронці встановили, що 51-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка під час виходу з ліфту.