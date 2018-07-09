Напад у Сєвєродонецьку: поліція затримала підозрюваного

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються мотиви скоєння злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, 8 липня, близько 7:50 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що біля будинку 23-а на вул.Новікова чоловік потребує допомоги.



На місці події правоохоронці встановили, що 51-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка під час виходу з ліфту.