Нападение на журналистов в Днепре: трем лицам сообщили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Трем мужчинам, которые 13 февраля совершили нападение на журналистов в Днепре сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Детали
Трем лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в похищении чужого имущества.
Правоохранители провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, находившихся на месте происшествия. К материалам уголовных производств также приобщено видео с бодикамер полицейских и видео с интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события.
После выяснения всех обстоятельств происшествия открыто еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж).
В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем подозреваемым в нападении. Кроме того, установлен участник, который угрожал убийством одному из журналистов.
Контекст
На журналистов напали, когда те выполняли редакционное задание на территории аэропорта в Днепре. Им угрожали ножом, отобрали телефон и заламывали руки.