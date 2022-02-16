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Напад на журналістів в Дніпрі: трьом особам повідомили підозру

Напад на журналістів в Дніпрі: трьом особам повідомили підозру

Київ • УНН

 • 12475 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Трьом чоловікам, які 13 лютого здійснили напад на журналістів в Дніпрі повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 171 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Деталі

Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у викраденні чужого майна.

Правоохоронці провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події. До матеріалів кримінальних проваджень також долучено відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події.

Після з'ясування всіх обставин події відкрито ще одну кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж).

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім підозрюваним у нападі. Крім того, встановлено особистого учасника, який загрожував вбивством одному з журналістів.

Контекст 

На журналістів напали, коли ті виконували редакційне завдання на території аеропорту в Дніпрі. Їм погрожували ножем, відібрали телефон та заламували руки.

Українські Національні Новини

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