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Нападение на Стерненка: активист заявил о краже вещественных доказательств

Нападение на Стерненка: активист заявил о краже вещественных доказательств

Киев  •  УНН

 • 13048 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что правоохранители похитили вещественные доказательства по уголовным производствам по расследованиям покушений на него. Об этом активист написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Одесские полицейские похитили вещественные доказательства по уголовным производствам по расследованию покушений на меня", - написал активист.

У себя на странице он обнародовал документ, который, по его словам, является официальным ответом СБУ народному депутату Мустафе Найему.

В документе говорится, что "часть предметов, признанных вещественными доказательствами, в Главное следственное управление СБ Украины переданы не были".

"В настоящее время в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области проводится расследование по выяснению причин непередачи в Главное следственное управление Национальной полиции, а в дальнейшем и в Главное следственное управление СБУ части вещественных доказательств по уголовным производствам", - говорится в документе.

"И ГБР открыло уголовное производство, представьте себе. Возможно, с этим связано также и изгнание с должности начальника полиции Дмитрия Головина", - заявил Стерненко.

Напомним, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между напавшими и отдельными правоохранителями.

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