Нападение на Стерненка: активист заявил о краже вещественных доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что правоохранители похитили вещественные доказательства по уголовным производствам по расследованиям покушений на него. Об этом активист написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Одесские полицейские похитили вещественные доказательства по уголовным производствам по расследованию покушений на меня", - написал активист.
У себя на странице он обнародовал документ, который, по его словам, является официальным ответом СБУ народному депутату Мустафе Найему.
В документе говорится, что "часть предметов, признанных вещественными доказательствами, в Главное следственное управление СБ Украины переданы не были".
"В настоящее время в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области проводится расследование по выяснению причин непередачи в Главное следственное управление Национальной полиции, а в дальнейшем и в Главное следственное управление СБУ части вещественных доказательств по уголовным производствам", - говорится в документе.
"И ГБР открыло уголовное производство, представьте себе. Возможно, с этим связано также и изгнание с должности начальника полиции Дмитрия Головина", - заявил Стерненко.
Напомним, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между напавшими и отдельными правоохранителями.