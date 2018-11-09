Луценко пояснив, чому справу одеського активіста Стерненка передали до Києва

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кримінальне провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв'язках між нападниками та певними правоохоронцями. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу", передає УНН.