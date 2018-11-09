Луценко пояснив, чому справу одеського активіста Стерненка передали до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кримінальне провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв'язках між нападниками та певними правоохоронцями. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу", передає УНН.
"Його справа (Сергія Стерненка – ред.) забрана з Одеси в силу підозр у певних корумпованих або особистих зв'язках між нападниками та окремими правоохоронцями. Доручено центральному апарату слідства Служби безпеки України", – повідомив Генпрокурор.
Луценко висловив впевненість в тому, що нападники на активіста будуть покарані, але щодо замовників "ще треба працювати".
Нагадаємо, 24 травня на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.
Згодом поліція затримала другого учасника нападу. Цю подію кваліфіковано за трьома статтями: ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.