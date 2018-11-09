Луценко объяснил, почему дело одесского активиста Стерненко передали в Киев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107549 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115130 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153206 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146913 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128755 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172952 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118122 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Луценко объяснил, почему дело одесского активиста Стерненко передали в Киев

Луценко объяснил, почему дело одесского активиста Стерненко передали в Киев

Киев  •  УНН

 • 16548 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Уголовное производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и правоохранителями. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть", передает УНН.

"Его дело (Сергея Стерненко – ред.) забрано из Одессы в силу подозрений в определенных коррумпированных или личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", – сообщил Генпрокурор.

Луценко выразил уверенность в том, что нападавшие на активиста будут наказаны, но что касается заказчиков, то "еще надо работать".

Напомним, 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй сбежал.

Впоследствии полиция задержала второго участника нападения. Это событие квалифицировано по трем статьям: ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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