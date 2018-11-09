Луценко объяснил, почему дело одесского активиста Стерненко передали в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Уголовное производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и правоохранителями. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть", передает УНН.
"Его дело (Сергея Стерненко – ред.) забрано из Одессы в силу подозрений в определенных коррумпированных или личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", – сообщил Генпрокурор.
Луценко выразил уверенность в том, что нападавшие на активиста будут наказаны, но что касается заказчиков, то "еще надо работать".
Напомним, 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй сбежал.
Впоследствии полиция задержала второго участника нападения. Это событие квалифицировано по трем статьям: ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.