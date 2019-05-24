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Напад на Стерненка: активіст заявив про крадіжку речових доказів

Напад на Стерненка: активіст заявив про крадіжку речових доказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що правоохоронці викрали речові докази із кримінальних проваджень щодо розслідувань замахів на нього. Про це активіст написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Одеські поліцейські викрали речові докази із кримінальних проваджень по розслідуванню замахів на мене", - написав активіст.

У себе на сторінці він оприлюднив документ, який, з його слів, є офіційною відповіддю СБУ народному депутату Мустафі Наєму.

У документі йдеться, що "частину предметів, визнаних речовими доказами, до Головного слідчого управління СБ України передано не було".

"На цей час у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області проводиться розслідування щодо з’ясування причин непередачі до Головного слідчого управління Національної поліції, а в подальшому і до Головного слідчого управління СБУ частини речових доказів у кримінальних провадженнях", - йдеться в документі.

"І ДБР відкрило кримінальне провадження, уявіть собі. Можливо, з цим пов‘язано також і вигнання з посади начальника поліції Дмитра Головіна", - заявив Стерненко.

Нагадаємо, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік. 

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв'язках між нападниками та певними правоохоронцями.

Українські Національні Новини

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