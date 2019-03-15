Нападение на работника АП: второй подозреваемый также иностранец

Стало известно, что второй подозреваемый в смертельном нападении на сотрудника АП, как и уже задержанный - гражданин Армении. Вероятно живет в городе Нежин Черниговской области.

Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации Президента.



По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца . Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.



Следствием установлено, во время досудебного следствия, 13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом.



Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов по голове, в результате чего мужчина упал на землю. После этого нападавшие забрали у потерпевшего ценные вещи и скрылись. Позже был задержан один из нападавших. Им оказался 25-летний гражданин Армении. Ему объявлено подозрение в рамках досудебного производства по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.