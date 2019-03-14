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Смерть працівника АП поліція кваліфікувала як вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Столична поліція відкрила кримінальне провадження щодо загибелі працівника Адміністрації Президента за ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва. 

Смерть працівника АП поліція кваліфікувала як вбивство

Сьогодні вранці на 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській біля церкви перехожі виявили мертвого чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Тіло оглянув судово-медичний експерт, відповідно до попереднього висновку якого слідів насильницької смерті не виявлено. Тож попередня причина смерті буде встановлена після розтину, а остаточна – після проведення судово-медичної експертизи.

Особа чоловіка встановлена. Правоохоронці опитали свідків та очевидців, провели огляд місця події, а відтак зясовують причину і обставини його смерті.

За результатами розтину, попередньою причиною смерті чоловіка є хронічна ішемічна хвороба серця. Окрім того, у нього виявили перелом кісток носа. Характер і спосіб отримання цієї травми, а також остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

Під час огляду місця події та особистий речей чоловіка з’ясувалося, що зник його мобільний телефон.

Зважаючи на ці дані та для об’єктивного дослідження всіх обставин, слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. Їх доставили в управління поліції, з ними спілкуються слідчі. В одного із доставлених виявили мобільний телефон потерпілого, його затримали у порядку статті 208 КПК України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Києва біля церкви знайшли труп чоловіка.

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