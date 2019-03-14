В АП підтвердили особу загиблого співробітника
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття через смерть співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого. Про це повідомила прес-служба АП, передає УНН.
"Висловлюю глибокі та щирі співчуття родині, близьким, колегам та друзям у зв’язку з трагічною смертю працівника нашої Адміністрації — Олександра Євгенійовича Бухтатого", - процитувала АП слова Президента України Петра Порошенка.
Також Президент закликав правоохоронні органи у максимально короткий строк встановити винних у злочині і покарати їх відповідно до закону.
Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Києва біля церкви знайшли труп чоловіка.
Також повідомлялося, що у Києві затримали ймовірно причетних до вбивства співробітника Адміністрації президента.