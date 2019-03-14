В АП подтвердили личность погибшего сотрудника
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования из-за смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Об этом сообщила пресс-служба АП, передает УНН.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого", - процитировала АП слова Президента Украины Петра Порошенко.
Также Президент призвал правоохранительные органы в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом.
Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева возле церкви нашли труп мужчины.
Также сообщалось, что в Киеве задержали вероятно причастных к убийству сотрудника Администрации президента.