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Смерть работника АП полиция квалифицировала как убийство

Киев • УНН

 • 10723 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Столичная полиция открыла уголовное производство в отношении гибели работника Администрации Президента по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Смерть работника АП полиция квалифицировала как убийство

Сегодня утром на 102 поступило сообщение о том, что на улице Баггоутовской у церкви прохожие обнаружили мертвого мужчину.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которым следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Личность мужчины установлена. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев, провели осмотр места происшествия, а затем выясняют причину и обстоятельства его смерти.

По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время осмотра места происшествия и личный вещей мужчины выяснилось, что исчез его мобильный телефон.

Учитывая эти данные и для объективного исследования всех обстоятельств, следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также установили двух мужчин, камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева возле церкви нашли труп мужчины.

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