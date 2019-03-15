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Напад на працівника АП: другий підозрюваний також іноземець

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Другий підозрюваний у нападі на співробітника Адміністрації Президента також громадянин Вірменії. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Напад на працівника АП: другий підозрюваний також іноземець

Стало відомо, що другий підозрюваний у смертельному нападі на співробітника АП, як і вже затриманий – громадянин Вірменії. Ймовірно мешкає у місті Ніжин, Чернігівської області.

Нападники перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі. Загиблим чоловіком виявився співробітник Адміністрації Президента.

За попередніми даними смерть чоловіка настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Однак остаточно причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Слідством встановлено, під час досудового слідства, 13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом із ще одним зловмисником, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння помітили раніше незнайомого їм чоловіка та вирішили вчинити на нього напад з метою заволодіння його особистим майном.

Зловмисники нанесли потерпілому не менше чотирьох ударів по голові, внаслідок чого чоловік впав на землю. Після цього нападники забрали у потерпілого цінні речі та втекли. Пізніше було затримано одного з нападників. Ним виявився 25-річний громадянин Вірменії. Йому оголошено підозру в рамках досудового провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу). У підозрюваного вилучили речовий доказ - мобільний телефон потерпілого.

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