Зловмиснику, який напав на співробітника АП, оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Слідчими поліції оголошено підозру 25-річному громадянину Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента України, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 слідчими поліції оголошено підозру 25-річному громадянину Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на 46-річного місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, на даний час одного із нападників затримано в порядку статті 208 КПК України та йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу). У підозрюваного вилучили речовий доказ - мобільний телефон потерпілого.
"Наразі готується клопотання суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи щодо встановлення особи другого нападника та його затримання", - повідомили у прокуратурі.
Як встановлено під час досудового слідства, 13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого на даний час встановлюється, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння помітили раніше незнайомого їм чоловіка та вирішили вчинити на нього напад з метою заволодіння його особистим майном.
"Зловмисники нанесли потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, внаслідок чого чоловік впав на землю. Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі. Загиблим чоловіком виявився співробітник Адміністрації Президента.
За попередніми даними смерть чоловіка настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Однак остаточно причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.