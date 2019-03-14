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Злоумышленнику, который напал на сотрудника АП, объявлено о подозрении

Киев • УНН

 • 14535 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Злоумышленнику, который напал на сотрудника АП, объявлено о подозрении

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в настоящее время один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.

"Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего и его задержанию", - сообщили в прокуратуре.

Как установлено в ходе досудебного следствия, 13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом.

"Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие. Погибшим мужем оказался сотрудник Администрации Президента.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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