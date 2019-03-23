Нападение на Министерство труда в Сомали: пострадали 11 человек

Источники в полиции заявили, что сперва у ворот ведомства взорвался один автомобиль, а через несколько минут - другой.

"Мы уже спасли 11 человек, пострадавших от взрыва. Однако мы не знаем точного количества раненых", -- заявил Абдулкадир Абдуррахман, глава службы скорой помощи.



Напомним, в столице Сомали Могадишо, совершено нападение на Министерство труда.



Правоохранители проводят спецоперацию.

Ответственность за инцидент уже взяла на себя радикальная экстремистская группировка "Аш-Шабаб" ( "Молодежное движение моджахедов").