Нападение на Министерство труда в Сомали: пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В субботу утром два мощных взрыва прогремели недалеко от зданий Министерства труда и общественных работ Сомали в столице страны. Об этом сообщили полиция и очевидцы, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Источники в полиции заявили, что сперва у ворот ведомства взорвался один автомобиль, а через несколько минут - другой.
"Мы уже спасли 11 человек, пострадавших от взрыва. Однако мы не знаем точного количества раненых", -- заявил Абдулкадир Абдуррахман, глава службы скорой помощи.
Напомним, в столице Сомали Могадишо, совершено нападение на Министерство труда.
Правоохранители проводят спецоперацию.
Ответственность за инцидент уже взяла на себя радикальная экстремистская группировка "Аш-Шабаб" ( "Молодежное движение моджахедов").