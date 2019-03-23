Напад на Міністерство праці в Сомалі: постраждали 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У суботу вранці два потужні вибухи прогриміли недалеко від будівель Міністерства праці та громадських робіт Сомалі в столиці країни. Про це повідомили поліція і очевидці, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Джерела в поліції заявили, що спершу біля воріт відомства вибухнув один автомобіль, а через кілька хвилин - другий.
"Ми вже врятували 11 осіб, які постраждали від вибуху. Однак ми не знаємо точної кількості поранених", - заявив Абдулкадіра Абдуррахман, глава служби швидкої допомоги.
Нагадаємо, в столиці Сомалі Могадішо, скоєно напад на Міністерство праці .
Правоохоронці проводять спецоперацію.
Відповідальність за інцидент вже взяло на себе радикальна екстремістське угруповання "Аш-Шабаб" ( "Молодіжний рух моджахедів").