Напад на Міністерство праці в Сомалі: постраждали 11 людей

КИЇВ. 23 березня. УНН. У суботу вранці два потужні вибухи прогриміли недалеко від будівель Міністерства праці та громадських робіт Сомалі в столиці країни. Про це повідомили поліція і очевидці, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.