Пытался прекратить драку: в Полтавской области ножом ранили полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Полицейский получил ножевое ранение, когда пытался прекратить драку. Инцидент произошел в Полтавской области. Об этом начальник ГУНП в области Андрей Замахин в Facebook, передает УНН.
"Вчера на одной из баз отдыха в Полтавском районе произошла драка между двумя компаниями отдыхающих. В целях предупреждения правонарушения полицейский, находившийся неподалеку вне службы, вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда пытался прекратить драку", - говорится в сообщении.
Требования полицейского участники драки проигнорировали.
"Один из агрессивных фигурантов нанес ему проникающий удар ножом в область груди", - проинформировали в полиции.
Сейчас полицейский находится в больнице. Личность нападавшего и участники драки установлены. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, злоумышленники, убившие полицейского, тело которого 5 июля было обнаружено с огнестрельным ранением в собственном авто, вероятно, забрали его телефон.
Как сообщал УНН, в Киеве в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений.