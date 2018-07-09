Пытался прекратить драку: в Полтавской области ножом ранили полицейского

"Вчера на одной из баз отдыха в Полтавском районе произошла драка между двумя компаниями отдыхающих. В целях предупреждения правонарушения полицейский, находившийся неподалеку вне службы, вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда пытался прекратить драку", - говорится в сообщении.

Требования полицейского участники драки проигнорировали.

"Один из агрессивных фигурантов нанес ему проникающий удар ножом в область груди", - проинформировали в полиции.

Сейчас полицейский находится в больнице. Личность нападавшего и участники драки установлены. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, злоумышленники, убившие полицейского, тело которого 5 июля было обнаружено с огнестрельным ранением в собственном авто, вероятно, забрали его телефон.

Как сообщал УНН, в Киеве в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений.