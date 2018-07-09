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Намагався припинити бійку: на Полтавщині ножем поранили поліцейського

Намагався припинити бійку: на Полтавщині ножем поранили поліцейського

Київ • УНН

 • 6176 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Поліцейський отримав ножове поранення, коли намагався припинити бійку. Інцидент стався у Полтавській області. Про це начальник ГУНП в області Андрій Замахін у Facebook, передає УНН.

"Учора на одній із баз відпочинку у Полтавському районі сталася бійка між двома компаніями відпочивальників. З метою попередження правопорушення поліцейський, який перебував неподалік поза службою, викликав слідчо-оперативну групу та до її приїзду намагався припинити бійку", - йдеться в повідомленні.

Вимоги поліцейського учасники бійки проігнорували.

"Один із агресивних фігурантів завдав йому проникаючий удар ножем в область грудей", – проінформували в поліції.

Наразі поліцейський перебуває у лікарні. Особа нападника та учасники бійки встановлені. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, зловмисники, які вбили поліцейського, тіло якого 5 липня було виявлено з вогнепальним пораненням у власному авто, ймовірно, забрали його телефон.

Як повідомляв УНН, у Києві в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень. 

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