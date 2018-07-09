Намагався припинити бійку: на Полтавщині ножем поранили поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Поліцейський отримав ножове поранення, коли намагався припинити бійку. Інцидент стався у Полтавській області. Про це начальник ГУНП в області Андрій Замахін у Facebook, передає УНН.
"Учора на одній із баз відпочинку у Полтавському районі сталася бійка між двома компаніями відпочивальників. З метою попередження правопорушення поліцейський, який перебував неподалік поза службою, викликав слідчо-оперативну групу та до її приїзду намагався припинити бійку", - йдеться в повідомленні.
Вимоги поліцейського учасники бійки проігнорували.
"Один із агресивних фігурантів завдав йому проникаючий удар ножем в область грудей", – проінформували в поліції.
Наразі поліцейський перебуває у лікарні. Особа нападника та учасники бійки встановлені. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, зловмисники, які вбили поліцейського, тіло якого 5 липня було виявлено з вогнепальним пораненням у власному авто, ймовірно, забрали його телефон.
Як повідомляв УНН, у Києві в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень.