"Нам нужен один пункт": Владимир Кличко оценил план США по окончанию войны в Украине
Киев • УНН
Экс-чемпион мира по боксу назвал предложенный США план по завершению войны в Украине "планом капитуляции". Он заявил, что Россия получает землю за свои преступления, а Украина – лишь обещания.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал предложенный США план по завершению войны в Украине. Об этом сообщает УНН.
Детали
В соцсети Х боксер отметил, что "это не мирный план".
Это план капитуляции. Имперская Россия получает землю за свои преступления. Украина получает обещания, такие как гарантии безопасности 1994 года, написанные исчезающими чернилами. Нам не нужно 28 пунктов. Нам нужен один пункт: Россия, убирайся домой!
Напомним
На днях издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его текущий мирный план для Украины не является окончательным предложением.
