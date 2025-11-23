$42.150.00
22 ноября, 17:42 • 15957 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 29305 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 23727 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 24310 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 22605 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 16249 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 18570 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19346 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21655 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27769 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Нам нужен один пункт": Владимир Кличко оценил план США по окончанию войны в Украине

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Экс-чемпион мира по боксу назвал предложенный США план по завершению войны в Украине "планом капитуляции". Он заявил, что Россия получает землю за свои преступления, а Украина – лишь обещания.

"Нам нужен один пункт": Владимир Кличко оценил план США по окончанию войны в Украине

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал предложенный США план по завершению войны в Украине. Об этом сообщает УНН.

Детали

В соцсети Х боксер отметил, что "это не мирный план".

Это план капитуляции. Имперская Россия получает землю за свои преступления. Украина получает обещания, такие как гарантии безопасности 1994 года, написанные исчезающими чернилами. Нам не нужно 28 пунктов. Нам нужен один пункт: Россия, убирайся домой!

Напомним

На днях издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его текущий мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"22.11.25, 21:00 • 9392 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Война в Украине
Владимир Кличко
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина