"Нам потрібен один пункт": Володимир Кличко дав оцінку плану США щодо закінчення війни в Україні
Київ • УНН
Екс-чемпіон світу з боксу назвав запропонований США план щодо завершення війни в Україні "планом капітуляції". Він заявив, що росія отримує землю за свої злочини, а Україна – лише обіцянки.
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував запропонований США план щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У соцмережі Х боксер зазначив, що "це не мирний план".
Це план капітуляції. Імперська росія отримує землю за свої злочини. Україна отримує обіцянки, такі як гарантії безпеки 1994 року, написані чорнилом, що зникає. Нам не потрібно 28 пунктів. Нам потрібен один пункт: росія, забирайся додому!
Нагадаємо
Днями видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що його поточний мирний план для України не є остаточною пропозицією.
