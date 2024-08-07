Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие в Национальном банке Украины должностных лиц, против которых расследуются уголовные производства негативно влияет на переговорный процесс с международными кредиторами и донорами о выделении финансовой помощи нашему государству. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Нашим партнерам не все равно. Это (наличие уголовных дел против чиновников НБУ - ред.) влияет на атмосферу переговоров, и готовность к любому качественному диалогу, - отметил Кулик.

Он добавил, что иностранным партнерам во время переговоров о выделении средств Украине важно чувствовать стабильность Национального банка и наличие гарантийных механизмов. В частности, когда есть ощущение, что институт поддерживает власть, переговоры продвигаются гораздо качественнее и эффективнее.

Если же международные партнеры будут понимать, что в Национальном банке есть текучесть кадров или определенная подвешенность из-за уголовных дел против должностных лиц НБУ, по словам Кулика, они будут выдвигать более жесткие требования, более четко прописанные правила, больше будут делать ставку на обязательства, на какие-то определенные внешние гарантийные механизмы и тому подобное.

Такая ситуация также приводит к тому, что международные финансовые учреждения не хотят коммуницировать напрямую с руководителями структурных подразделений НБУ, а делают ставку на институциональный диалог.

Это с одной стороны снимает личный, эмоциональный фактор, как говорится, но с другой стороны не позволяет нам более эффективно проводить переговоры с нашими внешними партнерами в том числе кредиторами и донорами. Поскольку все наши заверения или политические заявления - они рассматривают как белый шум, а не как результат выполненной политики, - резюмировал Кулик.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.