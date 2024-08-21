Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  110678 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  100133 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  109668 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  107781 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  100045 просмотра
публикации
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  100045 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  130372 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  185794 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  303512 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  286607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  40207 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  42813 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  80356 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  105283 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа 2024, 03:07  •  103976 просмотра
Актуальное
Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 10:16  •  279 просмотра

Read in English

Ингрида Шимоните прибудет в Украину с официальным визитом в пятницу вечером. Глава правительства Литвы будет находиться в Украине до воскресенья, повестка дня визита пока не разглашается.

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибудет в Украину с официальным визитом. Об этом пишет LRT, передает УНН.

Детали

Руководитель канцелярии премьер-министра Иева Скарелите Эльтай заявила, что глава правительства отправится в Украину в пятницу вечером и будет находиться там до воскресенья, то есть  до 25 августа.

Повестка дня визита Шимоните в Киев пока не разглашается.

ППО, бронетранспортери та РЕБ: Литва анонсувала новий пакет допомоги для України9 августа 2024, 17:56 • 68840 просмотров

Дополнение

Последний раз премьер Литвы посещала Украину в ноябре прошлого года, где встречалась с руководством страны и приняла участие в международном форуме, посвященном вопросу украинского зерна.

Напомним,

В День Государственного флага Украины, 23 августа, состоится официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политикаНовости Мира
Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  59027 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  80717 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  106628 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  103208 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  104066 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
20 августа 2024, 07:11  •  106065 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
20 августа 2024, 06:50  •  102092 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113715 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  113007 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113731 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Популярные

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  100045 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  107781 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  109668 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  100133 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  110678 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  100045 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  130372 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  185794 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  303512 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  286607 просмотра

Война

В Херсоне враг атаковал автобус, пострадавших нет

В Херсоне враг атаковал автобус, пострадавших нет

  •  0 просмотра
СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов

СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов

  •  1401 просмотра
Военные части закупили более 21 тысячи дронов через Prozorro Market

Военные части закупили более 21 тысячи дронов через Prozorro Market

  •  3553 просмотра
Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны

Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны

  •  14509 просмотра
россияне утром атаковали центр Херсона дроном: пострадала сотрудница ОВА

россияне утром атаковали центр Херсона дроном: пострадала сотрудница ОВА

  •  16769 просмотра

политика

Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

  •  372 просмотра
Дисциплинарная комиссия НАБУ сегодня соберется на заседание относительно Гизо Углавы - адвокат

Дисциплинарная комиссия НАБУ сегодня соберется на заседание относительно Гизо Углавы - адвокат

  •  3509 просмотра
Отсрочка от мобилизации для мужчин, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне: Рада приняла закон

Отсрочка от мобилизации для мужчин, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне: Рада приняла закон

  •  9456 просмотра
В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

  •  16133 просмотра
Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  26974 просмотра

Война

В Херсоне враг атаковал автобус, пострадавших нет

В Херсоне враг атаковал автобус, пострадавших нет

  •  0 просмотра
СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов

СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов

  •  1401 просмотра
Военные части закупили более 21 тысячи дронов через Prozorro Market

Военные части закупили более 21 тысячи дронов через Prozorro Market

  •  3553 просмотра
Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны

Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны

  •  14509 просмотра
россияне утром атаковали центр Херсона дроном: пострадала сотрудница ОВА

россияне утром атаковали центр Херсона дроном: пострадала сотрудница ОВА

  •  16769 просмотра

политика

Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

  •  372 просмотра
Дисциплинарная комиссия НАБУ сегодня соберется на заседание относительно Гизо Углавы - адвокат

Дисциплинарная комиссия НАБУ сегодня соберется на заседание относительно Гизо Углавы - адвокат

  •  3509 просмотра
Отсрочка от мобилизации для мужчин, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне: Рада приняла закон

Отсрочка от мобилизации для мужчин, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне: Рада приняла закон

  •  9456 просмотра
В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

  •  16133 просмотра
Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  26974 просмотра

Новости Бизнеса

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  21269 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  44392 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  111111 просмотра

Экономика

В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

  •  16133 просмотра
Опендатабот: с начала полномасштабного вторжения количество долгов по алиментам выросло на 14%

Опендатабот: с начала полномасштабного вторжения количество долгов по алиментам выросло на 14%

  •  17822 просмотра
В Украине сегодня будут отключать свет с 16:00 до 24:00. В Донецкой области из-за обстрелов рф под землей оказались 55 шахтеров - Минэнерго

В Украине сегодня будут отключать свет с 16:00 до 24:00. В Донецкой области из-за обстрелов рф под землей оказались 55 шахтеров - Минэнерго

  •  23768 просмотра
Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

  •  17386 просмотра
Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

  •  17079 просмотра

Киев

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

  •  7757 просмотра
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  13213 просмотра
В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

  •  16873 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  21420 просмотра
Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

  •  18387 просмотра