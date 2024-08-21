Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибудет в Украину с официальным визитом. Об этом пишет LRT, передает УНН.

Детали

Руководитель канцелярии премьер-министра Иева Скарелите Эльтай заявила, что глава правительства отправится в Украину в пятницу вечером и будет находиться там до воскресенья, то есть до 25 августа.

Повестка дня визита Шимоните в Киев пока не разглашается.

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Дополнение

Последний раз премьер Литвы посещала Украину в ноябре прошлого года, где встречалась с руководством страны и приняла участие в международном форуме, посвященном вопросу украинского зерна.

Напомним,

В День Государственного флага Украины, 23 августа, состоится официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.