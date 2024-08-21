Накануне Дня Независимости Украины в Киев прибудет премьер Литвы Шимоните
Киев • УНН
Ингрида Шимоните прибудет в Украину с официальным визитом в пятницу вечером. Глава правительства Литвы будет находиться в Украине до воскресенья, повестка дня визита пока не разглашается.
В пятницу, 23 августа, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибудет в Украину с официальным визитом. Об этом пишет LRT, передает УНН.
Детали
Руководитель канцелярии премьер-министра Иева Скарелите Эльтай заявила, что глава правительства отправится в Украину в пятницу вечером и будет находиться там до воскресенья, то есть до 25 августа.
Повестка дня визита Шимоните в Киев пока не разглашается.
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Последний раз премьер Литвы посещала Украину в ноябре прошлого года, где встречалась с руководством страны и приняла участие в международном форуме, посвященном вопросу украинского зерна.
Напомним,
В День Государственного флага Украины, 23 августа, состоится официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.