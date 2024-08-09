ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины
Киев • УНН
Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет передан в августе. В него войдут системы ПВО малой дальности, БТР M113, средства РЭБ, стрелковое оружие и другое снаряжение.
Литва обещает, что вскоре передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами. Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы, передает УНН.
Детали
В ведомстве сообщили, что готовят еще один "солидный" пакет военной помощи для Украины и он поступит в августе.
Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы ПВО малой дальности, таким образом делая свой вклад в рамках "коалиции ПВО", которую возглавляют Германия, США и Франция... Мы также передадим другое военное снаряжение, оружие и системы, которые ежедневно нужны на поле боя. Это инвестиция в нашу собственную безопасность
Ожидается, что в пакет войдут 14 БТР M113, системы ПВО малой дальности и ракеты к ним, средства РЭБ, внедорожники с запчастями, грузовики-тягачи, системы-погрузчики, стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти.
Напомним,
В июле Литва доставила очередную партию военной помощи Силам обороны Украины. В частности, тогда страна передала патроны и антидронные системы