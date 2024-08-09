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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 17:56  •  13940 просмотра

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Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет передан в августе. В него войдут системы ПВО малой дальности, БТР M113, средства РЭБ, стрелковое оружие и другое снаряжение.

Литва обещает, что вскоре передаст Украине  новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами. Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что готовят еще один "солидный" пакет военной помощи для Украины и он поступит в августе. 

Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы ПВО малой дальности, таким образом делая свой вклад в рамках "коалиции ПВО", которую возглавляют Германия, США и Франция... Мы также передадим другое военное снаряжение, оружие и системы, которые ежедневно нужны на поле боя. Это инвестиция в нашу собственную безопасность

- заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.  

Ожидается, что в пакет войдут 14 БТР M113, системы ПВО малой дальности и ракеты к ним, средства РЭБ, внедорожники с запчастями, грузовики-тягачи, системы-погрузчики, стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти.

Напомним,

В июле Литва доставила очередную партию военной помощи Силам обороны Украины. В частности, тогда страна передала патроны и антидронные системы

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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