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Награды, военный салют и минута молчания: в Киеве почтили 223 павших героев

Киев • УНН

 • 23981 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В День памяти защитников Украины на территории Минобороны почтили 223 Героев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Награды, военный салют и минута молчания: в Киеве почтили 223 павших героев

"Сегодня, 29 августа, в Украине на государственном уровне проходят мероприятия по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в этот день, 6 лет назад, в августе 2014 года, в результате российской вооруженной агрессии на востоке нашего государства, во время выхода наших героев-защитников из окружения кафиров близ г. Иловайск, Украина понесла наибольшие потери.

В Зале Памяти на территории Министерства обороны Украины во время церемониала чествования военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, представители руководства оборонного ведомства и Генштаба ВС Украины, военнослужащие и гости почтили павших Героев.

"В ходе мероприятия озвучили фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в разные годы в результате российской агрессии на Востоке Украины. Фамилию каждого павшего воина почтили ударом Колокола Памяти и салютом из стрелкового оружия, который является обязательным элементом воинских почестей", - добавляется в сообщении.

Также во время церемониала состоялось вручение государственных наград. Указами Президента Украины, за личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Жуку Андрею Сергеевичу - майору (посмертно), присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Кубраку Вячеславу Анатольевичу - прапорщику (посмертно), награждено орденом "За мужество" III степени Дегтярева Виктора Николаевича - участника боевых действий (посмертно).

Добавляется, что награды из рук Президента Украины Владимира Зеленского получили родственники павших Героев.

После погибших почтили минутой молчания.

Напомним, в День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

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