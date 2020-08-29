Нагороди, військовий салют і хвилина мовчання: у Києві вшанували 223 полеглих героїв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У День пам’яті захисників України на території Міноборони вшанували 223 Героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Сьогодні, 29 серпня, в Україні на державному рівні відбуваються заходи з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що саме цього дня, 6 років тому, у серпні 2014 року, внаслідок російської збройної агресії на сході нашої держави, під час виходу наших героїв-захисників з оточення окупантів поблизу м. Іловайськ, Україна понесла найбільші втрати.
У Залі Пам’яті на території Міністерства оборони України під час церемоніалу вшанування військовослужбовців Збройних Сил України, Президент України Володимир Зеленський, Міністр оборони України Андрій Таран, начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, представники керівництва оборонного відомства та Генштабу ЗС України, військовослужбовці та гості віддали шану полеглим Героям.
“В ході заходу озвучили прізвища 223 військовослужбовців, які полягли цього дня у різні роки внаслідок російської агресії на Сході України. Прізвище кожного полеглого воїна вшанували ударом Дзвону Пам’яті та салютом зі стрілецької зброї, який є обов’язковим елементом військових почестей”, — додається у повідомленні.
Також під час церемоніалу відбулося вручення державних нагород. Указами Президента України, за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Жуку Андрію Сергійовичу — майору (посмертно), присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Кубраку В’ячеславу Анатолійовичу — прапорщику (посмертно), нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня Дегтярьова Віктора Миколайовича — учасника бойових дій (посмертно).
Додається, що нагороди з рук Президента України Володимира Зеленського отримали родичі полеглих Героїв.
Згодом полеглих вшанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, у День пам’яті захисників України Президент України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії Незалежної України і “наш головний обов’язок нести скрізь історію України, історію наших героїв”.