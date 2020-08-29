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Ми не маємо забути жодного імені: Зеленський записав звернення у День пам’яті захисників України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У День пам’яті захисників України Президент України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії Незалежної України і "наш головний обов’язок нести скрізь історію України, історію наших героїв". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Ми не маємо забути жодного імені: Зеленський записав звернення у День пам’яті захисників України

"Дуже важливий день для історії Незалежної України, сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв України, дійсно наших найкращих українців, які захищали та боронили кордони України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, день не випадковий, саме в цей день сталася Іловайська трагедія, Іловайський котел, ми не повинні забувати цей день, ми не повинні забути кожне ім’я, кожне прізвище, яке сьогодні звучало. Я запитав, скільки хвилин сьогодні ми оголошуємо прізвища, імена та по-батькові наших хлопців — це тривало близько 40 хвилин. На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але ми можемо, як держава, зробити все, щоб цей час не збільшувався. Слава нашим Героям. Слава нашим хлопцям. Слава тим, хто сьогодні на фронті захищає Україну від Російської агресії, і ми не повинні забувати героїв кожної трагедії, але сьогодні я хочу сказати, що незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці у Іловайському котлі і правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, але вони повинні показати результат“,- зазначив Президент.

За його словами, в Офісі Генерального прокурора створений департамент війни, який розслідує подібні справи.

“Я знаю, що у Генеральній прокуратурі зроблений департамент війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні, нажаль, криваві справи. Будемо надіятися, що вони у цьому напрямку будуть крокувати вперед... Ми можемо надіятися на те, що така рана, як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України, і така рана на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться, і я вам чесно скажу, що українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулася, щоб кожне ім’я ніхто не забув і щороку розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були, такі діти-герої в Україні були і є, які віддають своє життя. Розказувати треба всім дітям, і мені здається, що це наш головний обов’язок нести скрізь історію України, історію наших героїв”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, у День пам’яті захисників України Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з ушанування пам’яті воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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