Мы не должны забыть ни одного имени: Зеленский записал обращение в День памяти защитников Украины

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11115 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 71418 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106588 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178728 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182638 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390154 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226000 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500494 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349328 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230368 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17430 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19742 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37872 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20662 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46155 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142317 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130293 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218871 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390152 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500493 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11115 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37877 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38038 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45625 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75523 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

Мы не должны забыть ни одного имени: Зеленский записал обращение в День памяти защитников Украины

Киев • УНН

 • 20935 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Мы не должны забыть ни одного имени: Зеленский записал обращение в День памяти защитников Украины

"Очень важный день для истории независимой Украины, сегодня мы чтим память героев Украины, действительно наших лучших украинцев, которые защищали и оберегали границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, день не случаен, именно в этот день произошла Иловайская трагедия, Иловайский котел, мы не должны забывать этот день, мы не должны забыть каждое имя, каждую фамилию, которые сегодня звучали. Я спросил, сколько минут сегодня мы объявляем фамилии, имена и отчества наших ребят - это продолжалось около 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время, но мы можем, как государство, сделать все, чтобы это время не увеличивалось. Слава нашим Героям. Слава нашим ребятам. Слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии, и мы не должны забывать героев каждой трагедии, но сегодня я хочу сказать, что несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле и правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, но они должны показать результат", - отметил Президент.

По его словам, в Офисе Генерального прокурора создан департамент войны, который расследует подобные дела.

"Я знаю, что в Генеральной прокуратуре сделан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они в этом направлении будут шагать вперед ... Мы можем надеяться на то, что такая рана, как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, и такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется, и я вам честно скажу, что украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл и ежегодно рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, такие дети-герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать надо всем детям, и мне кажется, что это наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев", - добавил Зеленский.

Напомним, в День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по чествованию памяти воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61