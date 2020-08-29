Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У День пам’яті захисників України Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з ушанування пам’яті воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє УНН.
На заході з вшанування пам'яті також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо, у День пам’яті захисників України, 29 серпня, офіцери Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників України.