"Нафтогаз" увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" в августе этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 8 088,00 грн за тыс куб. м (без НДС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК, передает УНН.
По информации пресс-службы компании, в июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне - по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС).
"Учитывая то, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", - пояснили в НАК.
Как сообщал УНН, "Нафтогаз" повысил августовские цены на газ для промпотребителей на 1,7-1,8%.