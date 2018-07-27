"Нафтогаз" увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке в августе

По информации пресс-службы компании, в июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне - по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС).

"Учитывая то, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", - пояснили в НАК.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" повысил августовские цены на газ для промпотребителей на 1,7-1,8%.