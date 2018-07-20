"Нафтогаз" підвищив серпневі ціни на газ для промспоживачів на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. “Нафтогаз” підвищив серпневі ціни на газ для промспоживачів на 1,7-1,8%, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Нафтогаз” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 серпня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на липень, у серпні ціни збільшено на 1,7-1,8%“, — сказано у повідомленні.
Як зауважили в компанії, запропоновані ціни диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. “Нафтогаз” пропонує газ за ціною 8 442 — 9 236 грн/тис. куб. м (без ПДВ).
Нагадаємо, станом на 17 липня прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогазом” складає близько 30,6 млрд грн. За тиждень заборгованість збільшилась на 691 млн грн (2,3%).