Пільговики збільшили борги перед "Нафтогазом" на 3,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. За тиждень пільговики збільшили борги перед “Нафтогазом” на 3,2%, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 53 млрд грн (збільшення на 1 621 млн грн, або 3,2% за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, виробники тепла збільшили борг на 262 млн грн (1%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 430 млн грн (9,6%), регіональні газозбутові підприємства — на 929 млн грн (4,3%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень майже не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
“Зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у червні 2018 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 25-го числа поточного місяця”, — пояснили у “Нафтогазі”.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 353 млн грн (8,8%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає близько 4,4 млрд грн.
Станом на 17 липня прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогазом” складає близько 30,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 691 млн грн (2,3%).
Нагадаємо, ціна газу для населення у новому опалювальному сезоні залежатиме від результатів переговорів Міненерговугілля та "Нафтогазу" щодо продовження дії ПСО для команії.