Льготники увеличили долги перед "Нафтогазом" на 3,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За неделю льготники увеличили долги перед “Нафтогазом” на 3,2%, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 53 млрд грн (увеличение на 1621 млн грн, или 3,2% за неделю)”, — говорится в сообщении.
При этом, производители тепла увеличили долг на 262 млн грн (1%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 430 млн грн (9,6%), региональные газосбытовые предприятия — на 929 млн грн (4,3%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю почти не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.
“Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в июне 2018 года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 25-го числа текущего месяца”, — пояснили в “Нафтогазе”.
Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 353 млн грн (8,8%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет около 4,4 млрд грн.
По состоянию на 17 июля просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 30,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 691 млн грн (2,3%).
Напомним, цена газа для населения в новом отопительном сезоне будет зависеть от результатов переговоров Минэнергоугля и “Нафтогаза” о продлении действия ПСО для комании.