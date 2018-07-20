"Нафтогаз" повысил августовские цены на газ для промпотребителей на 2%

“Нафтогаз” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на июль, в августе цены увеличены на 1,7-1,8%“, - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. “Нафтогаз” предлагает газ по цене 8 442 — 9 236 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Напомним, по состоянию на 17 июля просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 30,6 млрд грн. За неделю задолженность увеличилась на 691 млн грн (2,3%).