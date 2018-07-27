“Нафтогаз” збільшив ціну закупівлі газу на внутрішньому ринку у серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. НАК “Нафтогаз України” у серпні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України за ціною 8 088,00 грн за тис куб. м (без ПДВ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК, передає УНН.
За інформацією прес-служби компанії, у липні “Нафтогаз” оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7 629,00 грн за тис. куб. м (без ПДВ), у червні — за ціною 6 900,00 грн за тис. куб. м (без ПДВ).
“Зважаючи на те, що червень та липень традиційно є сезоном низького попиту на газ, Нафтогаз не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень”, — пояснили у НАК.
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” підвищив серпневі ціни на газ для промспоживачів на 1,7-1,8%.