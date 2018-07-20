"Нафтогаз" выразил окончательную позицию по мировому соглашению с "Газпромом"

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым арбитражем решениям не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам", - написал Витренко.

Как отметил он, "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" по решениям арбитража 2,56 млрд долларов и кроме того, уже 75 млн долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание.

"И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы "Газпрома" по всему миру", - подчеркнул Витренко.

Как пояснил он, никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил лишь принудительное взыскание и только на территории Швеции. При этом "Нафтогаз" рассчитывает, что и это ограничение будет снято в ближайшее время.

"Газпром" прекрасно это понимает. Так же они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", - добавил коммерческий директор НАКа и напомнил, что кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у компания с "Газпромом" уже есть новые арбитражные процессы.

"Они требуют расторгнуть или изменить текущие договора, мы требуем компенсировать нам убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража. Так, "Газпром" должен поставлять нам газ, но не поставляет. "Газпром" должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе на выходе в Украину, но не поддерживает. "Газпром" должен согласиться на пересмотр транзитного тарифа, но не соглашается. Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражными процессами уже превышает 12 млрд долларов. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции", - пояснил Витренко.

В то же время он отметил, что если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, то он может во внесудебном порядке оплатить эту компенсацию.

При этом позиция "Нафтогаза" заключается в том, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.

"Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного Потока-2", как политического и антиконкурентного проекта", - резюмировал Витренко.

Как сообщал ранее Витренко, "Газпром" настаивает на "восстановлении баланса в отношениях между "Газпромом" и "Нафтогазом". Этот баланс означает убытки Украины в пользу России.