У "Нафтогазі" пояснили, чого хоче "Газпром" від української сторони

“Газпром (Путін) наполягає на “відновленні балансу у стосунках між „Газпромом“ та „Нафтогазом“. Їхній „баланс у стосунках“ — це збитки України на користь Росії”, — зауважив Вітренко.

Як пояснив він, російська сторона вважає, що рішення Стокгольмського арбітражу порушили цей “баланс” та домовленості, які були досягнуті у 2009 році. З огляду на це, до відновлення “балансу” “Газпром” не хоче вести переговори про транзит після 2019 року, лише ні до чого не зобов’язуючі консультації.

Вітренко навів графік, що демонструє, про який саме “баланс у стосунках” каже “Газпром”.

Так, за контрактом 2009 року “Газпром” отримував від “Нафтогазу” за газ у рази більше, ніж платив за транзит. У 2014 році ситуація кардинально змінилась. “Нафтогаз” звернувся у Стокгольмський арбітраж і виграв спір. У результаті “Газпром” зараз має отримувати за газ у рази менше, ніж платити за транзит.

“Зрозуміло, що „Газпрому“ (Путіну) це дуже не подобається. Їхній „баланс у стосунках“ — це збитки України на користь Росії. Це — неоколоніалізм. Таке „щастя“ нам не потрібно. Україна вже довела, що може успішно боротися проти такої колоніальної політики Росії, що може перемагати. І повертатися назад, „відновлювати баланс“, ми не будемо”, — наголосив Вітренко.

Він також додав, що замість цього “Нафтогаз” наполягатиме на застосуванні європейських правил, які є справедливим балансом у стосунках, продовжить примусове стягнення вже 2,62 млрд доларів за рішенням попереднього арбітражу, почне новий арбітражний процес з вимогою компенсації від заниженого тарифу у 2018-2019 роках на 11,6 млрд дол.

Нагадаємо, Юрій Вітренко повідомив, що трьохсторонні консультації у Берліні щодо транзиту газу через Україну ще раз підтвердили, що “Північний Потік-2” не має бути побудований.