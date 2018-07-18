В "Нафтогазе" объяснили, чего хочет "Газпром" от украинской стороны

"Газпром (Путин) настаивает на "восстановлении баланса в отношениях между "Газпромом" и "Нафтогазом". Их "баланс в отношениях" - это убытки Украины в пользу России", - отметил Витренко.

Как пояснил он, российская сторона считает, что решение Стокгольмского арбитража нарушило этот "баланс" и договоренности, которые были достигнуты в 2009 году. Учитывая это, до восстановления "баланса" "Газпром" не хочет вести переговоры о транзите после 2019 года, только ни к чему не обязывающие консультации.

Витренко привел график, демонстрирующий, о каком именно "балансе в отношениях" говорит "Газпром".

Так, по контракту 2009 года "Газпром" получал от "Нафтогаза" за газ в разы больше, чем платил за транзит. В 2014 году ситуация кардинально изменилась. "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж и выиграл спор. В результате "Газпром" сейчас должен получать за газ в разы меньше, чем платить за транзит.

"Понятно, что "Газпрому" (Путину) это очень не нравится. Их "баланс в отношениях" - это убытки Украины в пользу России. Это - неоколониализм. Такое "счастье" нам не нужно. Украина уже доказала, что может успешно бороться против такой колониальной политики России, что может побеждать. И возвращаться назад, "восстанавливать баланс", мы не будем ", - подчеркнул Витренко.

Он также добавил, что вместо этого "Нафтогаз" будет настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях, продолжит принудительное взыскание уже 2,62 млрд долларов по решению предыдущего арбитража, начнет новый арбитражный процесс с требованием компенсации от заниженного тарифа в 2018- 2019 годах на 11,6 млрд долл.

Напомним, Юрий Витренко сообщил, что трехсторонние консультации в Берлине по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что "Северный Поток-2" не должен быть построен.