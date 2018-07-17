У "Нафтогазі" пояснили особливості російської позиції на переговорах у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогоднішні трьохсторонні консультації у Берліні щодо транзиту газу через Україну ще раз підтвердили, що Північний Потік 2 не має бути побудований. Про це в мережі Facebook написав комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко після завершення тристоронніх перемовин у Берліні, передає УНН.
За словами Вітренка, позиція України і Європейської комісії була дуже конструктивною: максимальне застосування європейських правил, які на ділі, а не тільки на словах, забезпечують баланс інтересів сторін.
“Зокрема було згадано і запропоновану Нафтогазом нову методику розрахунку тарифів на транспортування газу, застосування якої за умови повної загрузки транзитних потужностей України дозволяє знизити тарифи до рівня, нижчого ніж у Північного Потоку 2. Європейські правила, привабливі економічні умови, навіщо ж тоді Північний Потік 2, крім як для реалізації політичних цілей Путіна?” — написав він.
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Також у “Нафтогазі” додали, що позиція російської сторони на цих консультаціях має стати сигналом для всіх, хто може зупинити цей політично мотивований проект.
“Позиція російської сторони фактично означає, що справжні переговори (а не консультації, як зараз) фактично можливі не раніше, ніж буде отримано рішення апеляційного суду щодо стокгольмського арбітражу. Тобто через 1-1,5 роки. До цього часу сторони можуть лише „вивчати“ нові умови”, — написав Вітренко.
Якщо хтось вважає таку позицію конструктивною, то логічним наслідком має бути призупинення будівництва Північного Потоку 2 — принаймні на ті ж 1,5 роки “для вивчення ситуації”, — додав комерційний директор “Нафтогазу”.
Раніше глава МЗС України Павло Клімкін наголосив, що спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде.