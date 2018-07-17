В "Нафтогазе" объяснили особенности российской позиции на переговорах в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодняшние трехсторонние консультации в Берлине по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что Северный Поток 2 не должен быть построен. Об этом в сети Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко после завершения трехсторонних переговоров в Берлине, передает УНН.
По словам Витренко, позиция Украины и Европейской комиссии была очень конструктивной: максимальное применение европейских правил, на деле, а не только на словах, обеспечивают баланс интересов сторон.
“В частности было упомянуто и предложенную Нафтогазом новую методику расчета тарифов на транспортировку газа, применение которой при полной загрузке транзитных мощностей Украины позволяет снизить тарифы до уровня ниже чем у Северного Потока 2. Европейские правила, привлекательные экономические условия, зачем же тогда Северный Поток 2, кроме как для реализации политических целей Путина?” — написал он.
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Также в “Нафтогазе” добавили, что позиция российской стороны на этих консультациях должна стать сигналом для всех, кто может остановить этот политически мотивированный проект.
“Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры (а не консультации, как сейчас) фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда относительно стокгольмского арбитража. То есть через 1-1,5 года. К этому времени стороны могут лишь „изучать“ новые условия”, - написал Витренко.
Если кто-то считает такую позицию конструктивной, то логическим следствием должно быть приостановление строительства Северного Потока 2 — по крайней мере на те же 1,5 года “для изучения ситуации”, — добавил коммерческий директор “Нафтогаза”.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет.