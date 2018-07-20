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"Нафтогаз" висловив остаточну позицію щодо мирової угоди з "Газпромом"

"Нафтогаз" висловив остаточну позицію щодо мирової угоди з "Газпромом"

Київ • УНН

 • 14109 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. “Нафтогаз” наголосив на неможливості укладення мирової угоди з “Газпромом”. Про це у Facebook написав комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Як ми сказали „Газпрому“ на тристоронній зустрічі, мирова угода щодо вже прийнятих арбітражем рішень не є можливою. Це навіть суперечить суті мирових угод — потрібно було про них домовлятися до прийняття остаточного рішення арбітражем. А зараз вже пізно просити „мирову угоду“ за цими спорами”, — написав Вітренко.

Як наголосив він, “Газпром” має сплатити “Нафтогазу” за рішеннями арбітражу 2,56 млрд доларів, крім того, вже 75 млн дол відсотків, і навіть компенсувати витрати на примусове стягнення.

“І поки не отримаємо ці кошти, ми будемо продовжувати примусове стягнення, арештовуючи активи „Газпрому“ по всьому світу”, — підкреслив Вітренко.

Як пояснив він, ніхто рішення арбітражу не відміняв і не зупиняв. Апеляційний суд Швеції тимчасово призупинив лише примусове стягнення і лише на території Швеції. При цьому “Нафтогаз” розраховує, що і це обмеження буде знято найближчим часом.

“Газпром” прекрасно це розуміє. Так само вони розуміють всі ризики для себе від невиконання рішення арбітражу. Саме тому вони і попросили на тристоронній зустрічі, щоб ми припинили арештовувати їхні активи. На що їм було сказано тверде “ні”, — додав комерційний директор НАКу та нагадав, що крім арбітражних процесів, по яким остаточне рішення вже було прийнято, компанія має з “Газпромом” нові арбітражні процеси.

“Вони вимагають розірвати або змінити поточні договори, ми вимагаємо компенсувати нам збитки через невиконання „Газпромом“ своїх зобов’язань за контрактом, зокрема з урахуванням рішення арбітражу. Так, „Газпром“ має поставляти нам газ, але не поставляє. „Газпром“ має підтримувати певний тиск в газотранспортній системі на виході в Україну, але не підтримує. „Газпром“ має погодитися на перегляд транзитного тарифу, але не погоджується. Сума компенсації, яку ми вимагаємо від „Газпрому“ за новими арбітражними процесами вже перевищує 12 млрд доларів. Наші вимоги є обґрунтованими, ми впевнені в нашій юридичній позиції”, — пояснив Вітренко.

Водночас він зауважив, що якщо “Газпром” хоче “мирову угоду” щодо цих нових арбітражних процесів, він може у позасудовому порядку сплатити цю компенсацію.

При цьому позиція “Нафтогазу” полягає у тому, що це не може затримувати тристоронні переговори щодо транзиту після 2019 року.

“Ну якщо хтось хоче штучно ці переговори затягувати або відкладати, то має бути відкладено і будівництво „Північного Потоку-2“, як політичного і антиконкурентного проекту”, — резюмував Вітренко.

Як повідомляв раніше Вітренко, “Газпром” наполягає на “відновленні балансу у стосунках між “Газпромом” та “Нафтогазом”. Цей баланс означає збитки України на користь Росії.

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